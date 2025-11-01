Incidente a Torre del Greco suv contro una volante | morto il poliziotto Aniello Scarpati grave un collega In fuga l' uomo alla guida
Tragedia a Torre del Greco, in provincia di Napoli. Un poliziotto di 47 anni, Aniello Scarpati, è morto in un incidente stradale, mente il collega che era con lui è. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Incidente a Torre del Greco, suv contro una volante: morto il poliziotto Aniello Scarpati, grave un collega. In fuga l'uomo alla guida - Un poliziotto di 47 anni, Aniello Scarpati, è morto in un incidente ... Riporta msn.com
Incidente Mortale a Torre del Greco: Poliziotto Perde la Vita, Collega Grave - Un grave incidente stradale ha scosso la comunità di Torre del Greco, popoloso comune della città metropolitana di Napoli, nella notte tra venerdì e sabato (1° novembre). Come scrive vocedinapoli.it
Schianto tra volante e auto a Torre del Greco: morto un poliziotto 47enne, ferito il collega - Nella notte scorsa, un tragico incidente ha colpito Torre del Greco, nel Napoletano, portando alla morte di un poliziotto di 47 anni, Aniello Scarpati, originario di Ercolano. Lo riporta controcopertina.com