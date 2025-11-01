Incidente a Torre del Greco poliziotto muore durante un inseguimento | grave il collega

Ilmessaggero.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tragedia a Torre del Greco, in provincia di Napoli. Un poliziotto di 47 anni è morto in un incidente stradale. A renderlo noto la Questura di Napoli. Un altro agente è. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

incidente a torre del greco poliziotto muore durante un inseguimento grave il collega

© Ilmessaggero.it - Incidente a Torre del Greco, poliziotto muore durante un inseguimento: grave il collega

Approfondisci con queste news

Incidente a Torre del Greco, poliziotto muore durante un inseguimento: grave il collega - Un poliziotto di 47 anni è morto in un incidente stradale. Lo riporta ilmessaggero.it

Torre del Greco, un poliziotto morto e uno ferito in un incidente stradale - Un poliziotto è morto questa mattina all'alba a Torre del Greco, in un incidente stradale. Segnala lostrillone.tv

incidente torre greco poliziottoIncidente a Torre del Greco, morto un poliziotto 47enne - Un poliziotto di 47 anni è morto a Torre del Greco, in provincia di Napoli, in un incidente stradale. Si legge su rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Torre Greco Poliziotto