Incidente a Torre del Greco poliziotto muore durante un inseguimento | grave il collega
Tragedia a Torre del Greco, in provincia di Napoli. Un poliziotto di 47 anni è morto in un incidente stradale. A renderlo noto la Questura di Napoli. Un altro agente è. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Approfondisci con queste news
Incidente a Torre del Greco, motociclista in pericolo di vita - X Vai su X
L'INCIDENTE - I carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco indagano per ricostruire la dinamica - facebook.com Vai su Facebook
Incidente a Torre del Greco, poliziotto muore durante un inseguimento: grave il collega - Un poliziotto di 47 anni è morto in un incidente stradale. Lo riporta ilmessaggero.it
Torre del Greco, un poliziotto morto e uno ferito in un incidente stradale - Un poliziotto è morto questa mattina all'alba a Torre del Greco, in un incidente stradale. Segnala lostrillone.tv
Incidente a Torre del Greco, morto un poliziotto 47enne - Un poliziotto di 47 anni è morto a Torre del Greco, in provincia di Napoli, in un incidente stradale. Si legge su rainews.it