Incidente a Torre del Greco morto un poliziotto

Un poliziotto è morto ed un altro è rimasto ferito nella notte tra venerdì e sabato in un incidente stradale a Torre del Greco. Lo scontro, tra la volante ed un’altra vettura, si è verificato in Viale Europa. La vittima è l'Assistente Capo Coordinatore Aniello Scarpati. In seguito all'impatto, la volante è stata sbalzata fuori dalla carreggiata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

