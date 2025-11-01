Incidente a Torre del Greco auto perde il controllo e si schianta contro una volante della polizia | morto un agente grave il collega
Tragedia a Torre del Greco, in provincia di Napoli. Un poliziotto di 47 anni è morto in un incidente stradale. A renderlo noto la Questura di Napoli. Un altro agente è. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
