Incidente a Monte Romano | precipita con la moto in una zona impervia uomo di Viterbo soccorso con l' eliambulanza

È caduto con la moto da trial in una zona impervia a Luni sul Mignone, località nel territorio di Monte Romano. L'incidente, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, è avvenuto nel pomeriggio di sabato primo novembre.L'uomo, un motociclista di 62 anni residente a Viterbo, è rimasto. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Incidente alla rotatoria tra via Monte Nebrodi e via Madonie, due feriti Scontro tra due ciclomotori nel pomeriggio di oggi a Siracusa. Secondo una prima ricostruzione, uno dei mezzi, proveniente da via Madonie, percorreva la strada in controsenso, andando a - facebook.com Vai su Facebook

Incidente in volo, ultraleggero precipita nel Vercellese: morti padre e figlia 18enne - Padre e figlia di 18 anni sono le due vittime dell'incidente aereo avvenuto nel Vercellese: un aereo ultraleggero è precipitato in un campo di riso a pochi metri dal canale Cavour, fra i comuni di ... Riporta tg24.sky.it