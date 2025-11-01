Incidente a Marchirolo nella sera di Halloween schianto tra auto e scooter | grave un 14enne
Marchirolo (Varese), 1 novembre 2025 – Grave incidente, lungo la strada statale 233 a Marchirolo, nell’Alto Varesotto nella notte di Halloween. Erano circa le 23 del 31 ottobre quando si sono scontrati un’automobile e uno scooter sul quale viaggiava un giovane di soli quattordici anni, che ha avuto la peggio nell’impatto. È scattata la chiamata ai soccorsi, con un’ambulanza dell’Sos Cunardo e un’automedica inviati sul posto. Le condizioni del ragazzo sono apparse fin da subito gravi. È stato trasportato d’urgenza all’Ospedale di Circolo di Varese dove è giunto intorno a mezzanotte: è stato ricoverato in codice rosso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
News recenti che potrebbero piacerti
Incidente stradale sulla ss233, a Marchirolo. Auto si scontra con una moto. In codice rosso ragazzo di 14 anni - X Vai su X
Non ce l’ha fatta il motociclista di 61 anni rimasto coinvolto nel grave incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di ieri - facebook.com Vai su Facebook
Schianto frontale a Marchirolo: 14enne in moto gravemente ferito - Grave incidente nella tarda serata di venerdì 31 ottobre a Marchirolo, lungo la Strada Statale 233. Scrive laprovinciadivarese.it