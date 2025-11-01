Inciampa con il monopattino sul tombino | Provincia di Chieti condannata a risarcire

Chietitoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La ruota di un monopattino giocattolo che punta il bordo di un tombino rialzato e un bambino che cade rovinosamente a terra. Per questo incidente, avvenuto quattro anni fa sul lungomare di Fossacesia, il tribunale di Lanciano ha condannato la Provincia di Chieti a un maxi risarcimento.I genitori. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

