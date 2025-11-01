Incendio Notturno all' Interno dello stabilimento MAD bruciata un' auto della vigilanza
Una serata di servizio movimentata per il personale di vigilanza in servizio a Roccasecca, nella provincia di Frosinone. Nella decorsa notte, intorno alle ore 22:00, un'autovettura in uso al vigilante è stata avvolta dalle fiamme all'interno del perimetro dello stabilimento industriale MAD S.R.L. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
