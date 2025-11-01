Incendio in via Tiro a Segno in fiamme un' area accanto all' ecomostro | intervengono i vigili del fuoco

I vigili del fuoco solo dovuti intervenire oggi in via Tiro a Segno, per spegnere un incendio divampato in un'area che si trova accanto all'ecomostro.I residenti, che continuano a vivere nella morsa fra rifiuti e incendi, segnalano “lo stato di abbandono che persiste in via Tiro a Segno. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

