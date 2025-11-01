Incendio e procedura di evacuazione per 1.800 studenti | l' esercitazione all' Istituto Salesiano San Zeno

Si è svolta nella mattinata di venerdì 31 ottobre presso l’Istituto Salesiano San Zeno di Verona l’esercitazione “Scuola Sicura Veneto”, un’iniziativa promossa dalla Protezione civile della Regione Veneto in collaborazione con i vigili del fuoco di Verona. L’obiettivo: formare ed educare gli. 🔗 Leggi su Veronasera.it

