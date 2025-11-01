Incendio al Comune di Sarno lo scorso febbraio | l' encomio per i Vigili del Fuoco
Ieri mattina il Sindaco di Sarno, Francesco Squillante, insieme all’Amministrazione Comunale, ha ricevuto a Palazzo San Francesco il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno, Dott. Ing. Domenico De Pinto, e la Squadra del Distaccamento di Sarno, intervenuta per lo spegnimento. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
