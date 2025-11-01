Incendio ai danni di una concessionaria | quattro auto distrutte dalle fiamme
CURSI - Quattro autovetture sono andate distrutte in un incendio scoppiato questa notte nella zona industriale di Cursi. Le fiamme hanno interessato i veicoli parcheggiati nell’area recintata della concessionaria “Automirage”: una Fiat Punto, una Wolkswagen, una Fiat Multipla e una Citroen. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
