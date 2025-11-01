In Villa Reale il rito laico di UR-RA L’arte del maestro Michelangelo Pistoletto mostra per un anno

Monza – È un’aria sospesa, quella che accoglie i visitatori alla Villa Reale di Monza. Sulle facciate neoclassiche della dimora voluta da Maria Teresa d’Austria, le bandiere delle religioni sventolano come un mosaico di pace, simboli che si incontrano, colori che dialogano. È l’inizio di UR-RA (Unity of Religions – Responsibility of Art), la grande mostra alla Reggia di Michelangelo Pistoletto, maestro dell’arte povera e tra le voci più lucide e profetiche del contemporaneo. Michelangelo Pistoletto. La bellezza in Villa Reale al servizio della pace L’esposizione, curata da Francesco Monico e promossa dal Consorzio Villa Reale e Parco di Monza insieme a Cittadellarte Fondazione Pistoletto, non è una semplice retrospettiva. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

