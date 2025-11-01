In via Stazzone un polo notturno per persone senza fissa dimora con animali d' affezione
In funzione da questa sera a Catania, in via Stazzone, nel quartiere di Cibali, “Un altro spazio”, un nuovo punto di riferimento dedicato alle persone senza dimora e a quanti vivono in condizioni di grave marginalità sociale. Il progetto nasce con l’obiettivo di offrire accoglienza notturna. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
