In via Stazzone un polo notturno per persone senza fissa dimora con animali d' affezione

Cataniatoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In funzione da questa sera a Catania, in via Stazzone, nel quartiere di Cibali, “Un altro spazio”, un nuovo punto di riferimento dedicato alle persone senza dimora e a quanti vivono in condizioni di grave marginalità sociale. Il progetto nasce con l’obiettivo di offrire accoglienza notturna. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

