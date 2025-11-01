In Toscana mancano lavoratori | industria e servizi settori a rischio

Firenze, 1 novembre 2025 – Nei prossimi cinque anni la Toscana avrà bisogno di oltre 200mila nuovi lavoratori, in gran parte necessari per sostituire chi nel frattempo andrà in pensione, ma non solo. È uno dei dati che emergono dalla ricerca di Iref Acli per Acli Toscana, presentata a Pistoia. Uno studio che fotografa una regione alle prese con la transizione digitale ed ecologica, con la crisi demografica e con un mercato del lavoro che deve rincorrere cambiamenti rapidissimi ed epocali. «Questi dati – ha commentato Elena Pampana, presidente di Acli Toscana – ci dicono che la Toscana è davanti a un bivio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - In Toscana mancano lavoratori: industria e servizi settori a rischio

