In serie A cadono le prime teste
AGI - Cadono le prime teste in Serie A. Dopo l' esonero di Tudor dalla panchina della Juventus, all'indomani dell'ottavo turno di campionato, e l'ingaggio di Luciano Spalletti col breve interregno di Massimo Brambilla per la gara contro l'Udinese, oggi sono il Genoa e Patrick Vieira ad annunciare l'addio. Se al tecnico croato sono risultati fatali le tre sconfitte di fila fra campionato e Champions (Como, Real Madrid e Lazio) ma soprattutto un digiuno di vittorie bianconere che durava da un mese e mezzo, con la squadra precipitata al settimo posto con Atalanta e Udinese a quota 12, a spingere il Genoa al cambio tecnico sono stati il ko interno con la Cremonese alla nona giornata e appena 3 punti in classifica figli di altrettanti pareggi: dunque, sulla panca ligure, sponda rossoblù, via Vieira e guida ad interim al duo Murgita-Criscito. 🔗 Leggi su Agi.it
