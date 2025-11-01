In serie A cadono le prime teste

AGI - Cadono le prime teste in  Serie A. Dopo l' esonero di Tudor  dalla panchina della  Juventus, all'indomani dell'ottavo turno di campionato, e l'ingaggio di  Luciano Spalletti  col breve interregno di Massimo Brambilla per la gara contro l'Udinese, oggi sono il  Genoa  e  Patrick Vieira  ad annunciare l'addio. Se al tecnico croato sono risultati fatali le  tre sconfitte di fila  fra campionato e Champions (Como, Real Madrid e Lazio) ma soprattutto un  digiuno di vittorie bianconere  che durava da un mese e mezzo, con la squadra precipitata al  settimo posto  con Atalanta e Udinese a quota 12, a spingere il  Genoa  al  cambio tecnico  sono stati il  ko interno con la Cremonese  alla nona giornata e appena  3 punti in classifica  figli di altrettanti pareggi: dunque, sulla panca ligure, sponda  rossoblù, via  Vieira  e guida ad interim al duo Murgita-Criscito. 🔗 Leggi su Agi.it

