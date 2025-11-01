In ricordo di Cesare Bacchi una donazione per i pazienti dell’Oncologia di Parma
In ricordo del signor Cesare Bacchi, le figlie Chiara e Alessia hanno scelto di compiere un gesto di solidarietà donando, tramite l’associazione Verso il Sereno, una carrozzina pieghevole standard, una carrozzina leggera, un supporto dorsale e diversi cuscini cilindrici di varie misure al reparto. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
