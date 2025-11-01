In quella chiavetta usb Garlasco il padre di Andrea Sempio a Quarto Grado e la questione chiavetta usb

Caffeinamagazine.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La chiave della nuova indagine sul caso Garlasco potrebbe essere nascosta tra le pieghe digitali di un vecchio computer: un messaggio cancellato, una chat dimenticata, un appunto che riemerge dalla memoria di un dispositivo. Proprio lì stanno concentrando l’attenzione gli investigatori della Procura di Brescia, alla ricerca di riscontri sulla presunta corruzione tra l’ex procuratore capo di Pavia Mario Venditti e la famiglia Sempio, che avrebbe favorito l’archiviazione di Andrea Sempio dall’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi. Un nuovo capitolo di un giallo che da 18 anni non smette di sorprendere e dividere l’opinione pubblica. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

chiavetta usb garlasco padreGarlasco, nuovi sequestri per Venditti. I pm: “Dentro ci sono di sicuro le prove di versamenti di Sempio” - Servono 'due mesi' e all'interno 'sono sicuramente contenuti elementi utili alla prova' della corruzione e del 'versamento di denaro agli inquirenti' da ... Scrive fanpage.it

Delitto di Garlasco, il padre di Andrea Sempio indagato per corruzione - Il 37enne ieri era a Roma per sottoporsi a una serie di esami di parte, tra r ... Secondo msn.com

Garlasco: aumenta il mistero sui soldi della famiglia Sempio/ Il padre: “PM corrotti? È assurdo” - A Mattino 5 le novità sul delitto di Garlasco: il mistero sui soldi della famiglia Sempio e i commenti degli avvocati Lovati e De Rensis La diretta di oggi di Mattino 5 si è tornata a occupare – per l ... Lo riporta ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Chiavetta Usb Garlasco Padre