in pensione il direttore claudio vignali

Da oggi è in pensione Claudio Vignali, dal 2009 direttore dell’unità operativa complessa Radiologia e Interventistica Versilia, con alle spalle una lunga e qualificata attività nell’ambito della Radiologia interventistica vascolare. In passato, da gennaio 1990 a maggio 2009, è stato anche Chief Interventional Radiology all’Aoup. Nato a Pisa nel 1958, Vignali si è laureato nel 1984 all’Università di Pisa, dove nel 1988 si è anche specializzato in Radiologia. Il dottor Claudio Vignali, è stato docente esterno del Master di Radiologia Interventistica Endovascolare Extraneuro a Cisanello, ha fatto parte della Scuola pisana, con la quale ha mantenuto una costante collaborazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

