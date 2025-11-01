In morte di Pasolini

Dal manifesto del 4 novembre 1975 Con commossa unanimità di accenti, da destra a sinistra, la stampa italiana piange Pier Paolo Pasolini, l’intellettuale più scomodo che abbiamo avuto in questi . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - In morte di Pasolini

