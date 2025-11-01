In meno di un' ora i Carabinieri ritrovano un camper rubato

Nella nottata del 31 ottobre è giunta una richiesta di intervento alla Centrale Operativa dei Carabinieri di Lugo, con cui veniva denunciato il furto di un camper parcheggiato in strada nel comune di Sant’Agata sul Santerno. I militari di Conselice, già impegnati nel controllo del territorio. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

