In meno di un' ora i Carabinieri ritrovano un camper rubato

Ravennatoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella nottata del 31 ottobre è giunta una richiesta di intervento alla Centrale Operativa dei Carabinieri di Lugo, con cui veniva denunciato il furto di un camper parcheggiato in strada nel comune di Sant’Agata sul Santerno. I militari di Conselice, già impegnati nel controllo del territorio. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

