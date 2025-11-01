In Italia ci sono il 7,2% di vegetariani e il 2,3% di vegani | percentuali in calo

ABBONATI A DAYITALIANEWS I vegetariani sono il 7,2% della popolazione, i vegani il 2,3%. ROMA, 1 novembre 2025. In occasione del World Vegan Day, una ricorrenza che ogni anno celebra il movimento vegano nel mondo, emergono i nuovi dati Eurispes sul rapporto degli italiani con l’alimentazione a base vegetale. Secondo il Rapporto Italia 2024, il 7,2% degli italiani si dichiara vegetariano, mentre il 2,3% segue un regime vegano. Queste percentuali risultano in calo rispetto al 2023, quando si registravano rispettivamente il 9,5% e il 6,6%. Origini del World Vegan Day. Il World Vegan Day è stato istituito nel 1994 da Louise Wallis, allora presidente della Vegan Society britannica, per celebrare il 50° anniversario della fondazione dell’associazione e la nascita del termine “vegan”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

