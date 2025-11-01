In Consiglio il tributo al lavoro dei carabinieri

Lo scorso 30 di ottobre si è riunito, per il consueto appuntamento mensile, il Consiglio Comunale di Cento. Prima dell’inizio della disamina dei vari punti all’ordine del giorno, Matteo Veronesi, presidente del Consiglio, ed Edoardo Accorsi, Sindaco di Cento, hanno insignito di un riconoscimento, proposto negli scorsi mesi dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia e approvato all’unanimità dall’assemblea, come segno di "apprezzamento e gratitudine" per il lavoro svolto negli anni del loro servizio, il luogotenente in carica speciale Giuseppe Tirino, il vicebrigadiere Marcello Marcantoni e il brigadiere Roberto Pini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - In Consiglio il tributo al lavoro dei carabinieri

Approfondisci con queste news

Una piazza per Tony Novembre: tributo all’ex presidente del Consiglio notarile https://ift.tt/JmECG2U https://ift.tt/W20TQni - X Vai su X

In diretta dal Consiglio Regionale sulla questione 630: la speranza degli agricoltori è stata spezzata perché si è deciso di congelare tutti gli emendamenti. Oggi questo argomento non verrà trattato. Nessuna sospensione, nessun annullamento del tributo! VER - facebook.com Vai su Facebook

Lavoro, stretta sulla sicurezza con il dl Calderone. Dagli sconti alle imprese virtuose al badge digitale nei cantieri, le novità - Incentivi per le imprese virtuose nelle quali non si verificano incidenti e infortuni, maggiori controlli sui luoghi di lavoro rafforzando con assunzioni sia l'Arma dei Carabinieri ... Scrive ilgazzettino.it

Dl sicurezza sul lavoro: arriva il badge nei cantieri, più multe e più controlli - Il badge digitale per i dipendenti, dotato di codice univoco anticontraffazione, servirà a tracciare le presenze e a verificare la regolarità contributiva. msn.com scrive

Lavoro irregolare e sicurezza, i controlli nel Reatino: 4 denunciati e multe. Coinvolti studi dentistici, cantieri e attività commerciali - Nell’ambito delle attività straordinarie finalizzate al contrasto del lavoro irregolare e alla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di ... Secondo ilmessaggero.it