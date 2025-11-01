In città l’informazione non si ferma mai
Ecco tutte le edicole che resteranno aperte domani in città. Anche nel giorno festivo, dunque, i lettori potranno trovare il Carlino e restare così aggiornati sulle più importanti notizie di cronaca locale e nazionale. Aeroporto G. Marconi, Gd Media Service S.r.l. – Aeroporto; Centro C. Lame - Via Marco Polo 3, Tabaccheria Pull di Rosso A.; piazza Azzarita 6, Edicola Azzarita; piazza Dei Martiri 11, Edicola Piazza Dei Martiri; piazza Dei Tribunali 2, Dali; piazza Giovanni XXIII, 18B, Edicola Del Treno; piazza Maggiore 22-A, Palazzi Alessandro; piazza Medaglie D’Oro – FS, Frabetti; piazza Medaglie D’Oro 2, Ares; piazza Trento Trieste 6, Edicola La Triestina; piazza A. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
