in campo pure la numia un unico impianto per due grandi sfide

Domani l’ Allianz Cloud sarà teatro di due sfide nella stessa giornata. Oltre il derby contro la Vero Volley Monza, in programma alle 19.30, alle 15.00 scenderà in campo anche la formazione femminile del Consorzio, la Numia Vero Volley, contro la Wash4green Monviso Volley (stasera l’anticipo di A1 femminile sarà il big match Bergamo-Conegliano). Vista l’eccezionalità dell’evento, le due società hanno collaborato per la vendita dei tagliandi. È stato infatti previsto uno special price in biglietteria, per chi deciderà di vivere un pomeriggio all’insegna del volley godendosi entrambi i match (con il secondo ticket ridotto nella stessa zona del palasport). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

