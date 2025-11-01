In cammino tra nuvole e schiarite | il meteo nei prossimi giorni in Italia

L'aria si fa più dinamica: una perturbazione transiterà e porterà piogge al Centro-Nord, mentre al Sud resisterà una certa stabilità. Le temperature oscillano, con cali e riprese locali. Ecco cosa aspettarsi regione per regione nei giorni a venire. Evoluzione meteo generale. Nei prossimi giorni l'Italia sarà interessata da flussi umidi provenienti dall'Atlantico che porteranno instabilità, specie al Centro e al Nord. Al Sud e sulle isole la situazione sarà più tranquilla, anche se non si esclude qualche locale fenomeno. Secondo le proiezioni a medio termine, dopo la fase perturbata dovrebbe tornare a inserirsi un campo di alta pressione, che favorirà condizioni più asciutte su buona parte della Penisola.

