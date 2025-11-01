In Altre Parole | Nicola Gratteri e Daria Bignardi tra gli ospiti

Massimo Gramellini torna questa sera, sabato 1º novembre, alle 20.30 su La7 con un nuovo appuntamento di In Altre Parole, il programma nato per raccontare il mondo attraverso punti di vista inediti e uno stile narrativo personale, riflessivo e coinvolgente. Anticipazioni e ospiti del 1º novembre 2025. In apertura, Massimo Gramellini ospita il Procuratore Capo di Napoli Nicola Gratteri, per un commento sulla riforma della giustizia approvata giovedì in Senato e sullo scontro tra magistratura e politica. Inoltre, Gratteri presenterà il suo nuovo libro Cartelli di sangue. Ad arricchire la puntata anche una conversazione con la scrittrice e conduttrice Daria Bignardi, in uscita con il suo nuovo libro Nostra Solitudine. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

