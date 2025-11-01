Importante traguardo a Cotignola I cento anni di Prima Giovanardi
Ieri, venerdì 31 ottobre ha compiuto cento anni la cotignolese Prima Giovanardi. Per l’occasione ha ricevuto la visita del sindaco Federico Settembrini, che le ha portato gli auguri dell’intera comunità di Cotignola e un omaggio floreale. Prima Giovanardi è nata a Casola Valsenio il 31 ottobre 1925. Figlia di Francesco e Maria, nel 1952 ha sposato Gisberto Cimatti, nato a Solarolo nel 1920 e scomparso nel 1998. Dal loro matrimonio, celebrato a Riolo dei Bagni, sono nati i figli Dante e Claudia. Da ragazza prima ha vissuto con i genitori a Baffadi, sopra Casola Valsenio, poi si è trasferita a Borgo Rivola e infine, dopo il matrimonio, a Barbiano, dove ha trascorso gran parte della sua vita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
