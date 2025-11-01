Impianto fotovoltaico inaugurato in via Sprecacenere | il primo che garantirà l' autonomia energetica di Roseto Valfortore

Nel pomeriggio di ieri, 31 ottobre, in via Sprecacenere a Foggia, è stato presentato e inaugurato il primo impianto fotovoltaico di proprietà del comune di Roseto Valfortore, frutto di un accordo concretizzato dopo la vendita delle quote di Aria Diana che prevedeva, tra le clausole, la. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

