Impianto Edison convocato a Scilla il consiglio comunale straordinario aperto

Reggiotoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mega impianto idroelettrico che Edison vuole realizzare a Favazzina sarà finalmente all'ordine del giorno di un consiglio comunale straordinario a Scilla. Come richiesto da forze politiche, associazioni e cittadini, il progetto della multinazionale dell'energia, contestatissimo nei territori. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Scilla, Consiglio Comunale straordinario sul contestato progetto della centrale idroelettrica - Un'opera ritenuta disastrosa per il territorio dal Comitato Spontaneo per la difesa della Costa Viola che invita alla mobilitazione del 3 Novembre ... Secondo reggiotv.it

Edison Next rinuncia all'amianto per impianto di rifiuti a Jesi - Radicale cambio di progetto per la Edison Next Recology relativo all'impianto per il trattamento dei rifiuti, pericolosi e non, che vorrebbe realizzare nell'area industriale di Jesi (Ancona). Segnala ansa.it

Impianto rifiuti Edison, da Comune Jesi ancora no su ubicazione - Il Comune di Jesi (Ancona) prende le distanze dalle modifiche che Edison Next Recology vorrebbe apportare progetto di un impianto di trattamento dei rifiuti, pericolosi e non, nella zona industriale ... Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Impianto Edison Convocato Scilla