Impennata delle temperature da questo giorno via i cappotti
L’autunno rimane piuttosto mite, almeno per i prossimi giorni: gli esperti prevedono un rialzo delle temperature e il ritorno del sole, ecco cosa ci aspetta La situazione meteorologica in giro per l’Europa e soprattutto sull’Italia, in questo periodo autunnale, si sta confermando estremamente variabile. Stiamo passando attraverso diverse fasi caratterizzate da scrosci abbondanti di maltempo. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info
Altre letture consigliate
In Puglia; aggiornamento meteo delle ore 1:00 ( 17 Ottobre ) A partire dal 24 ( DA CONFERMARE ), possibile IMPENNATA DELLE TEMPERATURE con picchi nei valori massimi attorno ai 25° e/o localmente superiori, prima però di una nuova perturbazione in - facebook.com Vai su Facebook