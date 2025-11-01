Impegni Inter il calendario completo dei prossimi impegni della squadra di Chivu! Le ultime sui nerazzurri

Inter News 24 Impegni Inter, l’agenda dei prossimi impegni tra Serie A e Champions League: calendario fitto per i nerazzurri di Chivu. L’ Inter entra in un mese decisivo tra campionato e Champions League, con un calendario intenso che vedrà la squadra di Cristian Chivu impegnata ogni tre giorni. Dopo la vittoria contro la Fiorentina, i nerazzurri vogliono dare continuità ai risultati e consolidare il primato in classifica. Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 2 novembre alle 12.30, quando l’Inter sarà di scena al Bentegodi contro il Verona per la 10ª giornata di Serie A. Una trasferta insidiosa che aprirà un mini-ciclo di cinque partite fondamentali tra Italia ed Europa. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Impegni Inter, il calendario completo dei prossimi impegni della squadra di Chivu! Le ultime sui nerazzurri

