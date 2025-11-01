Il presidente venezuelano Nicolás Maduro è comparso al Palazzo presidenziale di Miraflores dopo diverse ore di voci di un imminente attacco statunitense. Il leader ha dichiarato che «qualunque sia la minaccia, dobbiamo sempre avere nervi saldi, mantenere la calma, la compostezza e agire con la massima unità». embedpost id="2123056" I media statunitensi The Wall Street Journal e il Miami Herald. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Imminente attacco Usa in Venezuela? Maduro chiede "nervi saldi e massima unità"