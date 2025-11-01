Iliad rinnova l’Advisory Board | entrano Monica Maggioni e Marcello Ascani
Iliad rinnova il proprio Advisory board, l’organo consultivo che affianca l’azienda nelle scelte strategiche di posizionamento, comunicazione e sostenibilità. Entrano a farne parte la giornalista e scrittrice Monica Maggioni, già presidente della Rai e prima donna alla direzione del TG1, e Marcello Ascani, imprenditore e content creator, fondatore dell’agenzia Flatmates. L’Advisory Board, nato nel 2021, riunisce cinque professionisti di alto profilo provenienti da ambiti diversi – economia, scienza, comunicazione, business – con l’obiettivo di offrire a iliad un supporto multidisciplinare. L’azienda applica un principio di rinnovo parziale e periodico, pensato per coniugare continuità e apertura a nuove competenze. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
#Iliad rinnova l’Advisory Board, l’organo che guida le strategie in posizionamento, comunicazione e sostenibilità. Tra le new entry #MonicaMaggioni, ex presidente #Rai e prima donna direttore del #Tg1, e #MarcelloAscani, content creator e imprenditore, fond - X Vai su X
iliad rinnova il proprio Advisory Board: entrano Monica Maggioni e Marcello Ascani - facebook.com Vai su Facebook
iliad rinnova il suo Advisory Board: arrivano Monica Maggioni e Marcello ascani - L’operatore che ha cambiato per sempre il mercato italiano della telefonia mobile e della fibra annuncia il ... Secondo assodigitale.it
Iliad: rinnovata l'Advisory Board con Monica Maggioni e Marcello Ascani - Levi (iliad): "Con il nuovo Board vogliamo continuare a farci ispirare da idee, esperienze e punti di vista diversi, per costruire insieme un ... Riporta affaritaliani.it
Iliad rinnova l’advisory board: ecco chi entra e chi esce nell’organo che supporto le scelte della società tlc - I nuovi membri affiancano Luisa Torsi, Tommaso Valletti e Francesca Reich. milanofinanza.it scrive