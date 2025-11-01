Iliad rinnova l’Advisory Board | entrano Monica Maggioni e Marcello Ascani

Iliad rinnova il proprio Advisory board, l’organo consultivo che affianca l’azienda nelle scelte strategiche di posizionamento, comunicazione e sostenibilità. Entrano a farne parte la giornalista e scrittrice Monica Maggioni, già presidente della Rai e prima donna alla direzione del TG1, e Marcello Ascani, imprenditore e content creator, fondatore dell’agenzia Flatmates. L’Advisory Board, nato nel 2021, riunisce cinque professionisti di alto profilo provenienti da ambiti diversi – economia, scienza, comunicazione, business – con l’obiettivo di offrire a iliad un supporto multidisciplinare. L’azienda applica un principio di rinnovo parziale e periodico, pensato per coniugare continuità e apertura a nuove competenze. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

