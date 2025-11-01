Il water a 18 carati di Maurizio Cattelan andrà all’asta da Sotheby’s

Si parte da 10 milioni di dollari, ma l’intenzione è di superare i 17 di “Him”: questa la stima della vendita da Sotheby’s del water a 18 carati di Maurizio Cattelan. L’opera, un pezzo iconico del 2016, si intitola “America”, ed ha soggiornato al Guggenheim di New York, per poi essere trasferito, tre anni dopo, nella casa natale di Winston Churcill in Inghilterra. Sotheby’s batterà all’asta il water d’oro di Cattelan. L’opera d’arte è realizzata in oltre 100 chili di oro massiccio. Si tratta di un wc perfettamente funzionante che, per la prima volta nella storia delle aste, sarà battuto sulla base del valore del prezioso metallo, variando con l’andamento del mercato fino al giorno dell’asta stessa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Il water a 18 carati di Maurizio Cattelan andrà all’asta da Sotheby’s

Leggi anche questi approfondimenti

GIOIELLERIA FAELUTTI #mercanteinfiera Diamante naturale taglio antico Carati 4.40 STAND D19 PADIGLIONE 6 - facebook.com Vai su Facebook

Cattelan, il water d'oro all'asta da Sotheby's: si parte da 10 milioni di dollari - Leggi su Sky TG24 l'articolo Cattelan, il water d'oro all'asta da Sotheby's: si parte da 10 milioni di dollari ... Secondo tg24.sky.it

Cattelan, il water a 18 carati all'asta da Sotheby's - America, il water a 18 carati di Maurizio Cattelan che fece scalpore nel 2016 quando fu installato al Guggenheim e venne poi rubato tre anni dopo dalla casa natale di Winston Churchill in Inghilterra ... Da msn.com

NY, Maurizio Cattelan provoca ancora con il water d'oro a 18 carati - Al Guggenheim Museum di New York è possibile visitare il water d'oro a 18 carati di Maurizio Cattelan, artista re delle ... Da tgcom24.mediaset.it