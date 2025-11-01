Il video dell’uomo che afferra al volo un bambino che cade è stato generato con l’AI

Negli ultimi giorni ha spopolato su Facebook e X un video in cui un uomo sembra compiere un gesto pronto ed eroico: dopo aver sentito delle urla provenire dall’alto, guarda verso un balcone e afferra al volo un bambino che cade da diversi metri di altezza. La scena, ripresa da una presunta telecamera di sorveglianza, è stata condivisa da centinaia di utenti e celebrata come grande esempio di coraggio. Tuttavia, un’analisi attenta rivela che si tratta di un video generato artificialmente, molto probabilmente con Sora, il modello di intelligenza artificiale di OpenAI capace di creare video ultra-realistici. 🔗 Leggi su Open.online