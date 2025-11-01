Il tricolore di Francesco Campione di corsa su strada
Francesco Lazzarotti, classe 2012, in forza ai Runnerini Doc Afaph, ha inanellato un prestigiosissimo risultato a Lonigo (Vicenza): ha vinto i Campionati nazionali Csi di corsa su strada. Un talento, quello di Francesco, confermato anche dagli innumerevoli podi conquistati quest'anno, che lo hanno posto tra i migliori atleti nella categoria Ragazzi. Su un tracciato di 1600 metri, con il tempo di 4'43", a una media di 2.56 kmh, Lazzarotti ha stracciato i rivali giunti da tutta Italia. Francesco, come sei riuscito a vincere il tricolore? "Sono arrivato a Lonigo consapevole che avrei potuto fare un buon risultato, visti gli esiti dei test fatti in allenamento.
