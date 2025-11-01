Il treno più costoso d’Inghilterra | un viaggio con menù stellato e spa costa quasi 20mila euro
Avete mai sognato di viaggiare a bordo di un treno ma senza rinunciare al lusso? Quest'esperienza sembra fare al caso vostro: ecco tutto ciò che c'è da sapere sul treno più costoso d'Inghilterra con spa e menù stellati a bordo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Sestarete TV - Canale 81. . ?”Entro il 2030 in 2 ore si arriverà in treno a Palermo” È l’annuncio fatto oggi a Catania in occasione dell’inaugurazione della linea Bicocca-Catenanuova #gruppormb #sestareteradiotv - facebook.com Vai su Facebook