Il Tre | Sognavo di essere Neymar poi scelsi la musica Scambierei la Champions dell' Inter con

Gazzetta.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il rapper romano, cuore nerazzurro ed ex calciatore: "L'Inter in tre parole? Amore, follia, sacrificio". "Sceglierei Neymar per un duetto". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

il tre sognavo di essere neymar poi scelsi la musica scambierei la champions dell inter con

© Gazzetta.it - Il Tre: "Sognavo di essere Neymar, poi scelsi la musica. Scambierei la Champions dell'Inter con..."

Leggi anche questi approfondimenti

tre sognavo essere neymarIl rapper romano, cuore nerazzurro ed ex calciatore: "L'Inter in tre parole? Amore, follia, sacrificio". "Sceglierei Neymar per un duetto" - Il rapper romano, cuore nerazzurro ed ex calciatore: "L'Inter in tre parole? msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Tre Sognavo Essere Neymar