Il Tre racconta la sua passione per l’Inter | Io un tifoso sfegatato col Barcellona ho rischiato l’infarto Se dovessimo vincere la Champions faccio questa promessa

Internews24.com | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Il cantante Il Tre, noto tifoso nerazzurro, ha racconta come nasce la sua fede per l’Inter e ha affrontato diversi temi legati alla Beneamata. Intervistato da SportWeek, il cantante Il Tre ha parlato della sua fede per i colori dell’ Inter. IL TIFO PER L’INTER – « Sono un tifoso sfegatato, ma non chiedetemi se scambierei la Champions dell’Inter con la vittoria di Sanremo ». COSA SCEGLIEREI? – « Beh, ovviamente. (due o tre secondi di silenzio, il dubbio che possa rispondere “Champions” pervade tutti i presenti durante l’intervista) vittoria del Festival! Ma se l’avessi chiesto a mio padre avrebbe detto vittoria dell’Inter, eh ». 🔗 Leggi su Internews24.com

