Il Tre racconta la sua passione per l’Inter | Io un tifoso sfegatato col Barcellona ho rischiato l’infarto Se dovessimo vincere la Champions faccio questa promessa

Inter News 24 Il cantante Il Tre, noto tifoso nerazzurro, ha racconta come nasce la sua fede per l’Inter e ha affrontato diversi temi legati alla Beneamata. Intervistato da SportWeek, il cantante Il Tre ha parlato della sua fede per i colori dell’ Inter. IL TIFO PER L’INTER – « Sono un tifoso sfegatato, ma non chiedetemi se scambierei la Champions dell’Inter con la vittoria di Sanremo ». COSA SCEGLIEREI? – « Beh, ovviamente. (due o tre secondi di silenzio, il dubbio che possa rispondere “Champions” pervade tutti i presenti durante l’intervista) vittoria del Festival! Ma se l’avessi chiesto a mio padre avrebbe detto vittoria dell’Inter, eh ». 🔗 Leggi su Internews24.com

