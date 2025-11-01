Il titolo Trevifin crolla in borsa dopo un intero anno di forte crescita

Ilrestodelcarlino.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo mesi di continua crescita della quotazione dell’azione alla Borsa di Milano, per Trevifin (la holding del Gruppo Trevi che ha sede a Pievesestina di Cesena) ieri c’è stato un tonfo: Alla chiusura del listino l’azione era quotata 0,437 euro, con un calo del 17,39% rispetto alla chiusura del giorno precedente. Va detto, però, che nell’ultimo anno la quotazione delle azioni è piùche raddoppiata, quindi chi ha comprato le azioni un anno fa è ancora ampiamente in attivo. A innescare la frana del titolo Trevifin è stato un comunicato fatto da Kepler Cheuvreux, una società che analizza i bilanci della società quotate: basandosi probabilmente sulla forte crescita della quotazione dell’ultimo anno, ha modificato il giudizio da ‘compra’ a ‘riduci’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

il titolo trevifin crolla in borsa dopo un intero anno di forte crescita

© Ilrestodelcarlino.it - Il titolo Trevifin crolla in borsa dopo un intero anno di forte crescita

Scopri altri approfondimenti

titolo trevifin crolla borsaRoomba in crisi: il titolo crolla in Borsa dopo l’offerta low cost per la società iRobot - L’azienda in cerca di acquirenti dopo il fallimento dell’offerta di Amazon. Segnala repubblica.it

titolo trevifin crolla borsaPrysmian crolla dopo i conti: occasione d’acquisto? Il titolo è a +137% da aprile e punta ai 127 euro - Dopo un trimestre record, Prysmian perde oltre il 5% in Borsa ma resta tra i migliori titoli del 2025. Si legge su money.it

Il titolo Fiserv crolla del 45% dopo deludenti utili e taglio delle previsioni - Le azioni di Fiserv Inc (NYSE:FI) sono crollate di oltre il 45% all’apertura di mercoledì dopo che il fornitore di servizi di pagamento e tecnologia finanziaria ha riportato utili del ... Come scrive it.investing.com

Cerca Video su questo argomento: Titolo Trevifin Crolla Borsa