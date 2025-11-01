Il titolo Trevifin crolla in borsa dopo un intero anno di forte crescita

Dopo mesi di continua crescita della quotazione dell’azione alla Borsa di Milano, per Trevifin (la holding del Gruppo Trevi che ha sede a Pievesestina di Cesena) ieri c’è stato un tonfo: Alla chiusura del listino l’azione era quotata 0,437 euro, con un calo del 17,39% rispetto alla chiusura del giorno precedente. Va detto, però, che nell’ultimo anno la quotazione delle azioni è piùche raddoppiata, quindi chi ha comprato le azioni un anno fa è ancora ampiamente in attivo. A innescare la frana del titolo Trevifin è stato un comunicato fatto da Kepler Cheuvreux, una società che analizza i bilanci della società quotate: basandosi probabilmente sulla forte crescita della quotazione dell’ultimo anno, ha modificato il giudizio da ‘compra’ a ‘riduci’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il titolo Trevifin crolla in borsa dopo un intero anno di forte crescita

Scopri altri approfondimenti

Roomba in crisi: il titolo crolla in Borsa dopo l’offerta low cost per la società iRobot - L’azienda in cerca di acquirenti dopo il fallimento dell’offerta di Amazon. Segnala repubblica.it

Prysmian crolla dopo i conti: occasione d’acquisto? Il titolo è a +137% da aprile e punta ai 127 euro - Dopo un trimestre record, Prysmian perde oltre il 5% in Borsa ma resta tra i migliori titoli del 2025. Si legge su money.it

Il titolo Fiserv crolla del 45% dopo deludenti utili e taglio delle previsioni - Le azioni di Fiserv Inc (NYSE:FI) sono crollate di oltre il 45% all’apertura di mercoledì dopo che il fornitore di servizi di pagamento e tecnologia finanziaria ha riportato utili del ... Come scrive it.investing.com