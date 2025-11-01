Tempo di lettura: 4 minuti Sotto un sole di novembre più caldo del previsto, il territorio ha risposto con entusiasmo ad Andrea Volpe. Oltre mille persone, tra cittadini, amici, amministratori e rappresentanti istituzionali, hanno riempito stamattina Piazza del Popolo per ascoltare le parole del consigliere regionale uscente e candidato alle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio della Campania. Un calore reale e simbolico ha accompagnato un incontro che si è trasformato in una pagina di entusiasmo e partecipazione civile. Prima che il palco fosse tutto per Volpe, sono intervenuti Michele Tarantino, segretario regionale del PSI, Silvano Del Duca, segretario provinciale e Enzo Maraio, segretario nazionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Il territorio abbraccia Volpe: oltre mille persone per la ‘rivoluzione gentile”