Piedi per terra, ma anche fame ed entusiasmo. Davide Nicola indica alla sua Cremonese gli ingredienti necessari per provare a scrivere un’altra pagina importante dello straordinario avvio di stagione. Allo stadio Zini, tutto esaurito per l’occasione, questa sera arriva la Juventus del neo-allenatore Luciano Spalletti. I bianconeri ancora alla ricerca di loro stessi contro i grigiorossi che invece hanno già un’identità precisa che gli sta permettendo di andare oltre le aspettative. Di fatto, a sorpresa lato Cremonese, quello odierno è uno scontro per le posizioni di alta classifica. Ma Nicola vola basso: "Abbiamo già portato a casa qualcosa di concreto e questo aiuta, ma dobbiamo ancora crescere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il tecnico grigiorosso invita alla prudenza: "Ricordiamoci da dove veniamo». Nicola vola basso: "Dobbiamo ancora crescere»