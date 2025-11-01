Il Teatro Verdi ospita Michael Rother protagonista assoluto della musica elettronica

Genovatoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Michael Rother, protagonista assoluto della storia della musica elettronica e del krautrock, torna in Italia dopo molti anni per tre imperdibili date dal vivo: dopo Roma e Rezzato (Brescia), sabato 29 novembre sarà a Genova (Teatro Verdi).Rother è un artista che ha letteralmente inventato un. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

