Prove generali in vista della Coppa Davis. È con questo spirito che Matteo Berrettini si presenta al via del torneo ATP250 di Metz (Francia), in programma dal 2 all’8 novembre sui campi indoor transalpini. Il tennista romano, dopo aver ben figurato nel torneo di Vienna, ha deciso di saltare le qualificazioni del Masters1000 di Parigi e di dedicarsi alla preparazione in vista dell’impegno con la maglia azzurra a Bologna. Il romano non è ancora certo della sua presenza nella competizione tra nazioni dal 18 al 23 novembre e per questo l’impegno in terra francese sarà importante per sondare la propria condizione a livello indoor, cimentandosi in un evento molto competitivo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Il tabellone di Matteo Berrettini a Metz: gli avversari turno per turno

