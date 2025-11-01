Il tabellone di Lorenzo Musetti ad Atene | gli avversari turno per turno verso le ATP Finals

Quale cammino per Lorenzo Musetti ad Atene? Il toscano, nell’attesa di capire se sarà ancora in corsa per le ATP Finals, sa che cos’avrà di fronte a OAKA (sarebbe il Telekom Center, ma dubitiamo che verrà mai chiamato così nella capitale greca). Proprio nello spettacolare impianto del Panathinaikos la famiglia di Novak Djokovic ha spostato il torneo a seguito dei contrasti con il governo Vucic, il che l’ha portato ad avere un appoggio totale in Grecia, dal momento che non vive più a Belgrado. Se una volta l’Athens Open era diventato terreno di caccia degli spagnoli, qui per Musetti di iberici non c’è neppure l’ombra. 🔗 Leggi su Oasport.it

