Il sondaggio di Pagnoncelli le intenzioni di voto partito per partito | FdI al 28% il Pd al 20,9 E Forza Italia ora supera la Lega

Gli azzurri (9%) un punto sopra il Carroccio. I 5 Stelle scendono al 13,5%. Salgono Avs (6,3%), Azione (3,3) e Iv (2,6). Aumenta il gradimento per il governo e la premier Meloni. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Il sondaggio di Pagnoncelli, le intenzioni di voto partito per partito: FdI al 28%, il Pd al 20,9. E Forza Italia ora supera la Lega

Si chiama “Bias dello status Quo” Sondaggio #ipsos : 4 su 10 riescono a risparmiare, un terzo degli italiani investe. Il 64% preferisce tenere buona parte in liquidità. #Risparmio #investimenti #dividendi #money #fire - facebook.com Vai su Facebook

Sondaggio Ipsos | FdI al 28% e Pd al 20,9: in testa il distacco non cambia. Forza Italia supera la Lega - Il sondaggio di Pagnoncelli: gli azzurri (9%) un punto sopra il Carroccio. Segnala msn.com

Sondaggi politici: le intenzioni di voto degli italiani, lo stato di salute dei partiti a poche settimane dalle regionali | DATI - A poche settimane dalle elezioni regionali in Campania, Veneto e Puglia, secondo l’ultimo sondaggio di “Termometro politico” sulle intenzioni di voto degli italiani, si registra un calo di Fdi. Come scrive strettoweb.com

Sondaggi politici, le intenzioni di voto in vista delle regionali in Campania, Puglia e Veneto: salgono Fdi e Pd, scende la Lega - In vista delle elezioni regionali in Campania, Puglia e Veneto, secondo l’ultimo sondaggio politico di Lab21 Fratelli d’Italia è al 30,4% ed è ampiamente il primo partito. Riporta strettoweb.com