il sogno proibito di draghi e le cinque ragioni per cui servirebbe davvero renzi ha ragione

C’è una frase, nell’intervista di Matteo Renzi ad Avvenire, che dice più di molte analisi su Mario Draghi: “L’unico modo per essere pragmatici, oggi, è sporcarsi le mani in prima persona facendo politica”. E’ il passaggio in cui l’ex premier commenta l’idea del “federalismo pragmatico” proposto da Draghi per l’Unione europea. Tutti gli danno ragione, dice Renzi, e nessuno lo ascolta. Ed è vero: Draghi continua a parlare al mondo, ma il mondo politico italiano continua a considerarlo un’eccezione, non un modello. Eppure, in quel sogno proibito di un Draghi che torna in campo, non c’è solo nostalgia per l’epoca del rigore e della competenza: c’è il riconoscimento che l’Italia, senza un baricentro, non va da nessuna parte. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

