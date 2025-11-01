La casa di Amiram Cooper e di sua moglie Nurit a Nir Oz è di nuovo abitabile. Non ci sono più le tracce dei terroristi, i fori dei proiettili sono stati sistemati, le pareti imbian. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il sogno di Amiran Cooper vive a Nir Oz