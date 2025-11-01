Il sindaco Spighi con gli Alpini alla Rondinaia | Solidarietà e fratellanza continuano a vivere
Il sindaco di Bagno di Romagna, Enrico Spighi, ha presenziato alla Giornata della Memoria della Rondinaia, piccola località di campagna e di montagna situata nell’alta Val Bidente, in territorio comunale di Bagno. "Ho partecipato alla chiusura invernale del Memoriale della Rondinaia – informa il primo cittadino del Comune termale –, insieme agli Alpini e a tanti cittadini che, come ogni anno, si ritrovano per onorare la memoria di chi ha servito la comunità e la Patria con dedizione e coraggio". "Il momento più toccante – aggiunge poi Spighi– è stato, come sempre, il ricordo di coloro che sono ’andati avanti’, un rito profondo, accompagnato dal rintocco della campana che scandisce ogni nome, un suono che risuona nel silenzio e che ci invita a non dimenticare". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
